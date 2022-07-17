Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (17 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 261 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 179 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 308 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 618 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 860 bin 261 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 179 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21.4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18.2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 15.3 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 624 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 542 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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