Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

15 Mayıs 2022 Pazar, 14:19

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00, 20.00 ve 21.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 10.00 ve 11.00'de 1199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 36 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 70 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1185 lira 50 kuruş olarak kayıtlara geçti.