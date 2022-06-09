Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (9 Haziran 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 193 lira 98 kuruş, en düşük 1857 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,29 azalarak 1 milyar 423 milyon 976 bin 358 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 193 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1857 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 547 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 570 lira 50 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 149 lira 97 kuruş, en düşük 2 bin 319 lira 24 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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