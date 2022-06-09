Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (9 Haziran 2022)

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:03

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 112 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 915 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 904 bin 834 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 131 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 105 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.