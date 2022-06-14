Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3.6 azalarak 1 milyar 258 milyon 665 bin 250 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira 1 kuruş, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 450 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 204 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 212 lira 23 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 894 lira 90 kuruş, en düşük 1514 lira 64 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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