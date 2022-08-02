Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (2 ağustos 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 945 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 38 bin megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 284 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 937 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 945 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 38 bin megavatsaat olarak kayda geçti.
ÜRETİMDE İLK SIRADA yüzde 29,7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 353 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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