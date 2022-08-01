Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (1 Ağustos 2022)

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:27

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00'te 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 992 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 37 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.