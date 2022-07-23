Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (23 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 571 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 868 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 6 bin 806 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 862 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 1 milyon 6 bin 806 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 862 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26.7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21.1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12.1 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 8 bin 242 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 298 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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