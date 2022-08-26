Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (26 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,6 artarak 1 milyar 633 milyon 246 bin 122 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 695 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00-11.00 ile 19.00-22.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 02.00'de 2 bin 695 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 445 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 460 lira 89 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 744 lira 66 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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