Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (26 Haziran 2022)

26 Haziran 2022 Pazar, 14:12

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,4 artarak 1 milyar 245 milyon 827 bin 454 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 2 bin 750 lira, en düşük saat 06.00'da 1280 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 185 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 219 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 746 lira 90 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.