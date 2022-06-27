Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (27 Haziran 2022)

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:11

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,94 azalarak 1 milyar 221 milyon 611 bin 387 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 21.00'de 2 bin 493 lira 6 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 216 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 226 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1280 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.