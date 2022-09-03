Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (3 Temmuz 2022)

03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:35

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 08.00'de 1650 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 401 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 423 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 999 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.