Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (3 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27.77 azalarak 1 milyar 422 milyon 158 bin 907 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1650 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 08.00'de 1650 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 401 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 423 lira 67 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 999 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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