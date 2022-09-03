Uçurtmasını kurtarmak isterken canından olmuştu: Dilara'nın ölümüne neden olan elektrik telleri kaldırıldı
Adana’da 2 yıl önce, takılan uçurtmasını demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal’ın ölümüne neden olan yüksek gerilim hattı telleri sökülerek kaldırıldı. Ünal’ın annesi Zahide Ünal (47), "Tellerin buradan kaldırılması Dilara’nın zaferidir. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek” dedi.
Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde, 30 Nisan 2020 tarihinde Dilara Ünal’ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı.
Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75’inde yanık oluşan Dilara, 14 Mayıs günü hayatını kaybetti.
Dilara Ünal’ın, hastane odasında yaşam mücadelesi verirken şarkı ve arkadaşlarına selam söylediği görüntüler yürek burktu.
‘BU DİLARA’NIN ZAFERİ’
Acılı anne Zahide Demir, kızının ölümünün ardından elektrik dağıtım şirketi ve Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı. Dava sürerken, elektrik dağıtım şirketi, Dilara’nın ölümüne neden olan telleri kaldırdı.
Tellerin kaldırılması için defalarca başvuruda bulunduklarını ve sonunda başardıklarını belirten Ünal, “Kızım gitti ama teller duruyordu. Ben gökyüzüne dahi bakamıyor, dama çıkamıyordum. Tellerin kaldırılması Dilara’nın zaferidir. Çoğu kişi ‘uğraşma, mümkün değil, telleri kaldırmazlar’ dedi. Fakat vazgeçmedim. Keşke kızım ölmeden kaldırılsaydı. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek. Evler teller nedeniyle tehlike altındaydı. Kimse evinin damını kullanamıyordu. Artık başka canlar yanmayacak. Mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.
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