Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (6 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 59 lira 51 kuruş, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4.45 azalarak 1 milyar 391 milyon 21 bin 2 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 3 bin 59 lira 51 kuruş, en düşük 07.00'de 2 bin lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 554 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 583 lira 19 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 649 lira 98 kuruş, en düşük 2 bin 4 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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