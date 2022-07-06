Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (6 Temmuz 2022)

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:00

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4.45 azalarak 1 milyar 391 milyon 21 bin 2 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 3 bin 59 lira 51 kuruş, en düşük 07.00'de 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 554 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 583 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 649 lira 98 kuruş, en düşük 2 bin 4 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.