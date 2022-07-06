Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (6 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 638 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 866 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 965 bin 964 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 987 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21.2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18.3 ile ithal kömür santralleri ve 15.2 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan dün 5 bin 443 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 466 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Avcılar'da gece yarısı ilginç olay
- 'Ben hayattan bıktım, yetişemiyorum ya!'
- Beyoğlu'nda pitbullu gaspçılar yakalandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Beton mikserinin altında kalan sürücü kurtarıldı
- Polisten kaçtı, 'Çekmeyin ünlü olmak istemiyorum' dedi
- Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü
- Park halindeki yolcu otobüsünde yangın
- Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
- Minibüsün 'klima motorundan' çıkanlar pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Cem Yılmaz'dan 'Çağlar Çorumlu' itirafı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!