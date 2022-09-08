Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (8 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,2 artarak 1 milyar 945 milyon 555 bin 756 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 40 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 43 lira 57 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- İYİ Parti'de istifa