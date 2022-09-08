Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (8 Eylül 2022)

08 Eylül 2022 Perşembe, 15:37

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 749 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 40 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 43 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.