Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (7 Eylül 2022)

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,99 artarak 1 milyar 831 milyon 827 bin 141 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 10.00'da 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 894 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 924 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.



