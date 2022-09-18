Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar? (18 Eylül 2022)

18 Eylül 2022 Pazar, 14:26

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 04.00-06.00 saatlerinde 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 45 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 158 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.