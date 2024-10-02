Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 02.10.2024 - 14:27

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,5 artarak 1 milyar 527 milyon 520 bin 490 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1411 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 531 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 541 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.