Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:22

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,16 azalarak 1 milyar 347 milyon 350 bin 324 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 380 lira 01 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 380 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

 

 


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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