Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,8 azalarak 1 milyar 624 milyon 993 bin 26 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 668 lira 32 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!
- Kara Harp Okulu öğrencileri ile Saray'da buluştu