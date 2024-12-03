Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 54 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,93 artarak 1 milyar 771 milyon 654 bin 233 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 54 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 712 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 755 lira 2 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1937 lira 79 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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