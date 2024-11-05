Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1423 lira 60 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,8 artarak 1 milyar 481 milyon 433 bin 922 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1423 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 416 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 442 lira 40 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi