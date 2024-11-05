Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:26

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:26

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,8 artarak 1 milyar 481 milyon 433 bin 922 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1423 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 416 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 442 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.