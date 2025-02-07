Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 Cuma spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,5 azalarak 1 milyar 513 milyon 905 bin 486 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 317 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 329 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük 1999 lira 98 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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