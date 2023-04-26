Spotify abone kazanmasına rağmen para kaybetti
Dünyanın en popüler platformlarından biri olan Spotify aylık 500 milyon aktif kullanıcıyı geçtiğini açıkladı. Ancak platform buna rağmen zarar etti.
ABD merkezli müzik dinleme platformu Spotify mali tablosunu açıkladı. Spotify aylık olarak 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Geçen yıla kıyasla yüzde 22'lik artış gösteren platform, açıklamasında beklentilerinin üzerinde bir artış gördüğünü ifade etti.
Spotfiy'ın CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklamaya göre, bu artış tarihlerindeki en büyük ikinci çeyrek kullanıcı artışını temsil ediyor. Platform bütün bu artışlara rağmen zarar etmekten kurtulamıyor.
Platform 2023 yılının ilk çeyreğinde 248 milyon dolar net zarar ettiğini açıklamıştı. Bu çeyrekte ise yüzde 15'lik bir artış ile 210 milyon dolar elde etti. Bu verilere bakıldığında platformun hala zarar ettiği görülüyor.
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