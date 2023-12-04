Spotify , çalışanların yaklaşık yüzde 17’sini çıkaracak!

Spotify'ın CEO’su Daniel Ek, şirketin internet sitesinde yayımlanan bir paylaşımda, çalışanların yaklaşık yüzde 17’si ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:47
Spotify , çalışanların yaklaşık yüzde 17’sini çıkaracak!
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Dijital müzik platformu Spotify, çalışanlarının yaklaşık yüzde 17’sini işten çıkarmaya hazırlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, işten çıkarılacak çalışanların 5 aylık kıdem tazminatı alacağı bilgisine yer verildi.

Şirketin elde ettiği geliri nasıl kullanacağı konusunda daha stratejik adımlar atacağını belirten Ek, Spotify'ın daha yalın bir yapıya odaklanacağını söyledi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Spotify'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla 8 bin 359 çalışanı bulunuyor.


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