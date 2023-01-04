TürkTraktör 600 bininci motorunu üretti

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:39

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki öncü firması TürkTraktör, tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türkiye traktör pazarında yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek şirket olan TürkTraktör, 600 bininci motor üretimini gerçekleştirdi.

Açıklamada TürkTraktör'ün 600 bininci motorunun banttan indirildiği törendeki konuşmasına yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, motorların Türkiye'de ve dünyanın 130’dan fazla ülkesinde her gün toprağı işleyen traktörlere hayat vermeye devam ettiğini aktardı.

Özüner, "Traktörün kalbi olarak nitelendirebileceğimiz motor üretiminde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Ankara’daki fabrikamızda 600 bininci motor üretimimizi gerçekleştirdik. İlk 100 bin motorun üretimi 9 yıl almıştı, son 100 bin motoru ise 3 yıldan daha kısa sürede ürettik. TürkTraktör ailesi olarak gece gündüz demeden bugünlere gelmemiz için büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ ETKİSİ

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül ise şunları kaydetti:

"TürkTraktör olarak ilk motor üretimimizi 28 yıl önce, 1994 yılında gerçekleştirdik. 2003 yılında 100 bininci motoru banttan indirdik.

2011 senesinde çevreye duyarlı ilk Faz 3 motor serimizin üretimine başladık.

Gerek artan üretim tecrübemiz gerekse artan yatırımlarla beraber daha verimli bir şekilde üretim kapasitemizi artırdık.

2019 yılına geldiğimizde, 500 bininci motoru ürettik.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci hepimiz için zor olsa da çalışanlarımızın gösterdiği üstün başarı sayesinde üretilen toplam motor adedimizi 2022 yılında 600 bine ulaştırdık.

Yine 2022’de Ankara'daki fabrikamızda Türkiye pazarı için Faz 5 motora sahip ilk yerli ürün üretimini gerçekleştirdik.

Esnek üretim yeteneğimiz sayesinde, birçok farklı emisyon seviyesine sahip, 48 beygirden 120 beygire kadar 3 ve 4 silindirli motorları müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda kendileri ile buluşturuyoruz."