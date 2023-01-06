Otomotiv sektöründe ihracat 5.7 puan arttı

06 Ocak 2023 Cuma, 09:58

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki seneye göre %5,7 artışla 30 milyar 996 milyon dolar oldu. Geçen yılın son ayında ise %6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolar ihracata imza atan sektör, böylece aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şöyle konuştu:

“En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen gerek aralık ayında gerekse 2022 yılında ihracat artışı kaydettik. İhracatımızda Euro/dolar paritesi kaynaklı 3 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu.

Bu nedenle geçen yılı yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100.yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz.”

Sektör için 2023 yılının ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Cumhuriyetimizin 100.yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz” dedi.

EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU TEDARİK ENDÜSTRİSİ

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 2022 yılında geçen yıla göre %10 artarak 12 milyar 983 milyon dolar olurken, aldığı pay da %41,9 olarak gerçekleşti.

Ülke grupları bazında en büyük pazar olan ve %64,7 pay alan AB ülkelerine 20 milyar 55 milyon USD ihracat yapıldı. Yine Diğer Avrupa Ülkelerine %8, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %16, Ortadoğu Ülkelerine %20 ihracat artışı, Afrika Ülkelerine %19 ihracat düşüşü yaşandı.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Aralık 2022 Kümülatif Ülke İhracatı













