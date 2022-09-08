Starbucks kahvelerine yeni bir zam daha!

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:09

Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken gıda, giyim ve akaryakıt zamları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün alkol ve sigara zammının ardından bir zam haberide Starbucks'dan geldi.

Webtekno'da yer alan habere göre, henüz geçtiğimiz haziran ayında yaptığı zammın ardından Starbucks bugün ürünlerine bir zam daha yaptı.

FİLTRE KAHVENİN FİYATI 20 TL’YE ULAŞTI

Türkiye’de 500’den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni güncellenen fiyatlar ile küçük boy filtre kahvenin fiyatı 20 TL’ye ulaştı.

Güncel fiyatlar şu şekilde oldu: