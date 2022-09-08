Yargı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon hangi gün yayımlanacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Yargı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yargı 2. sezon hangi gün yayımlanacak?
Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Dizinin başrol oyunculuğunu Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz paylaşıyor.
YARGI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yargı 35. Bölüm fragmanı ile izleyicilerini heyecanlandırdı. Sezon finali sahnesiyle merak uyundıran dizi sürükleyici bir sezon ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yargı yeni sezonuyla 18 Eylül Pazar 20.00'de izleyici ile buluşacak.
YARGI DİZİSİNİN 2. SEZONUNDA NELER YAŞANACAK?
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