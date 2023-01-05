Starbucks'ta dev zam! Starbucks ne kadar zam yaptı?

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:43

Yeni yılda bir yandan maaşlara yapılacak zam oranları açıklanırken diğer yanda ulaşımdan eğitime, alkolden sigaraya zam gelmeye devam ediyor.

ABD merkezli kahve zinciri Starbuck da 2023'ün yeni fiyatlarını belirledi. Starbcuks bugünden itibaren fiyatlarına ortalama yüzde 30-45 zam yaptı. Kararla birlikte dün 22 liraya satılan küçük boy filtre kahve bugün 32 lira oldu.

İşte zamlı Starbucks fiyatları

Küçük boy filtre kahve fiyatı: 32.00 TL

Orta boy filtre kahve fiyatı: 36.00 TL

Büyük boy filtre kahve fiyatı: 41.00 TL

Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50.00 TL

Americano küçük boy kahve fiyatı: 35.00 TL

Küçük boy Caffe Latte: 39.00 TL

Orta boy Caffe Latte: 45.00 TL

Büyük boy Caffe Latte: 50.00 TL

Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48.00 TL

Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54.00 TL

Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60.00 TL

Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53.00 TL

Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61.00 TL

Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67.00 TL

Türk çayı küçük boy fiyatı: 18.00 TL

Türk çayı büyük boy fiyatı: 22.00 TL

Türk kahvesi: 28 lira

Duble Türk kahvesi: 32 lira

Caffe Americano tall 35,00 TL

Caffe Americano grande 39,00 TL

Caffe Americano venti 44,00 TL

Flat White 40,00 TL

Ristretto Bianco 40,00 TL

Espresso tek 25,00 TL

Espresso duble 31,00 TL