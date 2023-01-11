Stellantis otonom sürüş yolculuğunu hızlandırıyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:23

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:23

Stellantis N.V.'den açıklama ile gelişmiş yapay zekâ ve otonom sürüş yazılımlarının lider geliştiricisi aiMotive'in satın alma sürecinin tamamladığını duyurdu.

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, aiMotive, operasyonel bağımsızlığını koruyarak Stellantis'in bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. aiMotive Kurucusu László Kishonti, üst yönetici (CEO) olarak şirketi yönetmeye devam edecek.

Ayrıca aiMotive, aiSim, aiData ve aiWare ile pazarda faaliyet göstermeye de devam edecek. Bunun dışında bu kilit alanlardaki teknoloji çözümlerini üçüncü parti müşterilere sunmaya da devam edecek.

STARTUP YAKLAŞIMI

Stellantis, aiMotive'i denetlemek için bir yönetim kurulu kuracak, ancak şirket özerkliğini ve hızlı yenilikçi çözümlere yönelik bir startup yaklaşımını korumaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Baş Yazılım Sorumlusu Yves Bonnefont, aiMotive'in satın alınmasının sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketi olma yolculuklarını hızlandıracağını ve Dare Forward 2030 hedefleri gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bonnefont, ''aiMotive'in ileri seviyede uzmanlığı sayesinde, yapay zekamızı ve otonom sürüş çekirdeği teknolojimizi geliştirecek, küresel becerilerimizi genişletecek ve tamamen yeni STLA AutoDrive platformumuzun orta vadeli gelişimini destekleyeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.

aiMotive Kurucu ve CEO'su László Kishonti ise 2015 yılında herkes için mobilitenin geleceğini şekillendirecek teknolojiler geliştirmek üzere bir şirket kurduğunu belirtti.

Kishonti, ''Yedi yıl sonra Stellantis'in çabalarına katkıda bulunabildiğimiz ve milyonlarca müşterinin otomobilini daha iyi, daha güvenli ve daha akıllı hale getirmek için birlikte çalışabildiğimiz için çok mutluyum'' açıklamasını yaptı.