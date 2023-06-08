Stellantis'ten yeni yatırım

Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 07:00

Stellantis'in, Fransa'daki Rennes fabrikasına 2025 yılında piyasaya sürülecek tamamen elektrikli bir SUV üretmek için 160 milyon Euro değerinde yatırım yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, şirketin yatırımları hakkında yaptığı açıklamada, "Rennes, kompakt ve verimli bir tesis ve esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle çevreci modellerin üretilmesine olanak sağlayabiliyor!" ifadelerini kullandı.

Stellantis ayrıca, çalışanlarına elektrikli araç üretimi konusunda eğitim vermeye başladı. tr.motor1.com'da yer alan habere göre marka, 2025 yılına kadar faaliyete geçecek 90.000 km2'lik bir güneş enerjisi santrali kurmayı ve tesisin elektrik ihtiyacının %30'unu buradan karşılamayı planlıyor.

SADECE ELEKTRİKLİ GÜÇ AKTARMA

Henüz tam olarak ayrıntıları bilinmeyen tamamen elektrikli aracın, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerine üretileceği ve Citroen C5 Aircross'un yerini alacağı söyleniyor.

Tavares, üretilecek yeni elektrikli aracın sadece elektrikli bir güç aktarma sistemine sahip olacağını ve diğer motor seçeneklerinin sunulmayacağını belirtiyor.

Stellantis, 2030 yılında beş milyon adet elektrikli araç satmayı planlıyor ve 2038 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmadan önce 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50'ye kadar azaltmayı hedefliyor.

Aynı zamanda şirket, 2030 yılına kadar net gelirini ikiye katlamayı ve 22 milyar dolardan fazla serbest nakit akışı yaratmayı hedefliyor.