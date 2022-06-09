Sterlin yükselmeye devam ediyor: Sterlin ne kadar oldu? (9 Haizran 2022)

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yükseltmeme konusundaki ısrarını sürdürmesi ve son yaptığı konuşmada kullandığı ''Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz'' ifadelerinin ardından döviz kurları 2022 yılının rekorlarını kırıyor.



Gün içerisinde en düşük 21.4625'i gören sterlin, en yüksek 21.6295'i görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sterlin şu dakikalarda 21.57 sseviyesinden işlem görüyor.



