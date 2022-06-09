Euro'da yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (9 Haziran 2022)

Dün 18.50'yi aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşan Euro, bugün de TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 09:10
Euro'da yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (9 Haziran 2022)
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yükseltmeme konusundaki ısrarını sürdürmesi ve son yaptığı konuşmada kullandığı ''Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz'' ifadelerinin ardından döviz kurları 2022 yılının rekorlarını kırıyor.

Gün içerisinde en düşük 18.3717'yi gören Euro, erken saatlerde en yüksek 18.5980 lirayı görerek yılın yeni rekorunu kırdı.

Euro, İstanbul serbest piyasada şu dakikalarda 18.56 seviyesinden işlem görüyor.

Bu değerlere Euro tl karşısında bakıldığında haftalık bazda yüzde 5.49 değer kazandı.

 

 


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