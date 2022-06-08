Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (8 Haziran 2022)

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:48

Haftanın ortasında en çok aranan cümle "Sterlin neden yükseliyor, dolar ve Euro'dan sonra sterlin de yükselmeye devam eder mi?" soruları oldu.

Sterlinin satış fiyatı 21,4043 TL'den işlem görürken alış fiyatı 21,3316 seviyesine ulaştı.

TL FAİZİ SERT YÜKSELİŞTE



Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 730 puanı aşarak rekor kırarken likiditenin çok düşük kaldığı Londra swap piyasasında haftalık TL faizi ise sert yükselişle mayıs sonundaki yüzde 25'ten yüzde 120'ye çıktı.

DÖVİZDE ENDİŞE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetimi düşük faizle üretim odaklı politikalara devam edeceklerini belirtirken piyasalar kamu kontrollü olarak niteledikleri kur polirikasında döviz dengesinin orta ve uzun vadede nasıl sağlanacağına yönelik endişe duymaya devam ediyor.

Erdoğan Pazartesi kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fiyat istikrarı için "işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak" sağlamayı planladığını belirtti ve "Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan yönetiminin uyguladığı ekonomi tercihleri ile, düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedeflenirken, böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyor.

Ancak küresel petrol, emtia, gıda fiyatlarında savaş kaynaklı sert yükselişler, Türkiye'nin bu yıl için cari fazla vermesine imkan tanımayacak boyuta ulaştı.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 40 MİLYAR DOLARA YAKLASTI

Ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 40 milyar dolara yaklaştı ve her geçen gün yukarı revize ediliyor. Bu da politikanın temelini oluşturan ekonominin döviz fazlası verecek hale bu yıl gelemeyeceğini ve döviz ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, düşük rezervler kaynaklı endişeleri piyasalarda her zaman canlı tutuyor.

TCMB verileri bankanın ihracat, turizm, KKM, reeskont gibi yöntemlerle sağladığı dövizi, ithalat kaynaklı talebi finanse etmek için kullandığını gösteriyor. TCMB rezervleri yılbaşından beri devreye alınan uygulamaların ima ettiği ölçüde artmazken ekonomi yönetimi kurda "istikrar" sağlandığını belirtiyor.