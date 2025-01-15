Su ürünlerinde ihracatında yeni rekor: Levrek ve somon satışlarında büyük artış

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:28

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:28

Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2 milyar doları aştı. Levrek 570 milyon dolarla ihracatta zirvede yer alırken, çipura ihracatı 508 milyon dolara, Türk somonu ihracatı ise yüzde 31 artışla 497 milyon dolara ulaştı. Orkinos ihracatı yüzde 153’lük artışla 129 milyon dolara yükseldi.

Levrek ihracatında 126 milyon dolarla İngiltere, çipurada 100 milyon dolarla İtalya, Türk somonunda ise 356 milyon dolarla Rusya lider pazarlar oldu. Orkinos ihracatının 99 milyon dolarlık kısmı Japonya’ya yapılırken, Güney Kore 29 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Alabalık ihracatı 117 milyon dolara, kaya levreği ihracatı ise 25,5 milyon dolara ulaştı. Diğer su ürünleri ihracatı yüzde 16 artarak 210 milyon dolara çıktı. Almanya, Hollanda ve Vietnam, Türk su ürünleri için önemli pazarlar arasında yer aldı.