Subaru Forester XT-Editon'ı tanıttı

23 Aralık 2022 Cuma, 12:52

Subaru, dört tekerlekten çekişli Subaru modellerinin 50. yıldönümü anısına, Forester'ın XT-Edition versiyonunu Japonya'da tanıttı.

XT Sürümü, JDM özellikli Subaru Forester'ın spor donanımını temel alıyor.

Kaputun altında 1.8 litrelik dört silindirli benzinli motorun 175 bg ve 300 Nm tork üreten motor bulunyor.

Bu güç, Lineartronic CVT şanzıman ile Subaru'nun simetrik AWD sistemi aracılığıyla tekerleklere iletiliyor.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip ilk Subaru ise 1972'de çıkan Leone Estate modeliydi.

Subaru Leone Estate 1972

Beşinci nesil Subaru Forester 2018'de tanıtıldı ve 2021'de bir makyajlandı.

Forester XT'nin çıkışı aracın altıncı neslinin çıkmasının en azından birkaç yıl daha bekleneceği yorumlarına da sebep oldu.

Japonya'da satışa çıkan Subaru XT'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.



