Süper zenginlerin toplam serveti İsviçre'yi solladı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:02

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:02

ABD’de en varlıklı kesim açısından 2024 yılı oldukça kazançlı geçti. Son veriler ülkenin en zengin 19 ailesinin toplam servetinin 1 trilyon dolara ulaşarak İsviçre'nin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktığını gösterdi.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, 1982 yılında yalnızca 11 ailenin toplam serveti, ABD’deki hanehalkı varlıklarının yüzde 0,1’ini oluşturuyordu. Bu oran 2023’te yüzde 1,2’ye ulaştı. 2024’te ise yüzde 1,8’e yükseldi. Servetteki bu büyüme, 2,6 trilyon dolara çıkarak tarihi düzeyde bir yıllık artış anlamına geliyor.

SÜPER ZENGİNLERİN YÜKSELİŞİ HIZ KAZANDI

American Economic Journal’a göre, California Berkeley Üniversitesi’nden Prof. Gabriel Zakman’ın yaptığı çalışmada, Fed'in verilerinden dayanıklı tüketim malları ve ödenmemiş emeklilik ödemeleri çıkarıldığında, 2024 sonu itibarıyla ABD hanehalkı servetinin 148 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

1990’dan itibaren ABD ekonomisinin büyümesine paralel olarak tüm gelir gruplarının ortalama serveti artarken, en zengin kesimin varlık birikimi diğer grupları önemli ölçüde geride bıraktı. Zakman bu gelişmeyi, “Gerçek süper elitin sahip olduğu servet payında kademeli bir artış ve çok yakın zamanda patlayıcı bir hızlanma görüyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Zakman’ın analizi, 1913’ten 2024’e kadar olan süreci kapsıyor.

Zakman ile birlikte çalışan Emanuel Saez’in de katkı sunduğu bu araştırmalar, 2020 seçimlerinde Senatör Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ın zenginlerden daha fazla vergi alınmasına yönelik önerilerinin dayanağını oluşturmuştu.

SÜPER MİLYARDERLERİN SAYISI HIZLA ARTIYOR

2024’te ABD’deki milyarder sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. JPMorgan Chase’in tahminlerine göre, 2021’de 1370 olan bu sayı 2024 itibarıyla 1.990’a ulaştı. Bu artış, üç yılda yaklaşık yüzde 45 oranında bir büyümeye işaret ediyor.

Araştırmalarda, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett ve Stephen Schwartzman gibi isimler, net varlıkları kişi başı 45 milyar doları aşan “süper milyarderler” sınıfında değerlendiriliyor.

HİSSE SENETLERİ ZENGİNLİĞİ ARTIRDI

2024’teki borsa rallisi, zenginliğin büyümesinde etkili oldu. 2023 ve 2024'te S&P 500 endeksindeki yükseliş, son çeyrek yüzyılın en güçlü performansları arasında yer aldı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı yeni ticaret savaşı piyasaları sarstı. Bu durum, süper zenginlerin servetlerinin, borsaya olan yüksek bağımlılık nedeniyle ne kadar dalgalanabileceğini gözler önüne serdi.

Servet yoğunlaşması sadece ABD’ye özgü bir durum olmasa da en belirgin yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Altrata’nın verilerine göre, 2021’de 975 olan Amerikalı milyarder sayısı 2023’te 1.050’ye yükseldi. Bu kişilerin toplam serveti ise yaklaşık 4,9 trilyon dolar olarak kaydedildi.