Sürücü olmanın maliyeti enflasyonla 3 bin liradan 6 bin liraya yükseldi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de araba alma şansı yakalayan yurttaşın önüne yeni bir engel daha çıktı. Sürücü kursları ve ehliyetlerde yüzde 100’leri aşan fiyatlar. Sınav giriş ücretleri, ehliyet almak için harç ve kurs ücretlerinde hızla artan fiyatlar yeni sürücü olacak yurttaşların eğitimini etkilemeye başladı.

Eğitim süresini kısaltarak maliyeti düşürmek ise trafikte yeni bir soruna neden oluyor. İstanbul Sürücü ve Sürücü Eğitmenleri Derneği (İSSED) Kurucu Başkanı Yeşim Can Laçin, fiyatlardaki artışın, verilen eğitimin niteliksiz hale gelmesine yol açtığını açıkladı.

Sürücü kursu ücretleri geçen yıl 2 bin TL iken bu yıl zamlanarak 5 bin TL’ye ulaştı. Ehliyet alabilmek için ödenen harç ve sınav giriş ücretleri de yükseldi. Geçen yıl 820 TL olan harç ücretleri bu yıl 1461 TL oldu. Sınav giriş ücretleri ise direksiyon ve yazılı sınav olmak üzere toplam 230 TL’den 290 TL’ye yükseldi. Ehliyet almak isteyen bir kişinin ortalama maliyeti önceki yıl 3 bin TL olurken bu yıl 6 bin 731 TL’ye kadar çıktı.

Zamların kursiyerlere etkisini Cumhuriyet’e değerlendiren Sürücü Kursu Kurum Müdürü Gülçin Sarıgöz, yapılan zamların kursiyerlerin sayısında azalmaya neden olduğunu söylerken “Fiyatların artması her sektörde olduğu gibi bizi de etkiledi. İnsanlar daha zorunlu temel ihtiyaçlarına öncelik veriyorlar. Ehliyet ise bu temel ihtiyaçlardan sonra geliyor. Kurs fiyatları ocaktan itibaren 6 bin TL’nin üzerine çıkacak. Şu an taban fiyat 5 bin TL” dedi.

"EĞİTİM VEREN TAKSİCİ"

Sürücü kurslarında verilen eğitimlerin niteliksiz olduğunu anlatan İSSED Kurucu Başkanı Yeşim Can Laçin ise “Günümüz koşullarında genç sürücü adaylarının ödeme güçlüğü çekeceği aşikâr” dedi. Öte yandan sürücü kurslarının da artan yakıt, personel vs. giderleri karşısında ayakta durmakta zorlandığını belirten Laçin şöyle konuştu: “Bazı sürücü kursları maliyetleri düşürmek için adayların karşısına gerçek eğitmenle çıkmıyor. Eğitmen olan ya motokurye ya da taksici. Kurs adayı da maliyeti düşürmek için eğitim süresini azaltıyor. Oysa eğitimler tam verilse trafik kazaları da olmayacak” dedi.