SushiCo hacklendi: Müşteri bilgileri sızdırıldı
BNS Gıda, markalarından SushiCo'nun sistemlerinde 28 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen bir veri güvenliği ihlalini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, yetkisiz erişim sonucu bazı müşteri bilgileri açığa çıkarken, finansal verilerin güvenli olduğu vurgulandı.
BNS Gıda’nın duyurusuna göre, SushiCo’nun sistemlerine yapılan saldırıda bazı müşteri bilgileri ifşa oldu. Ancak kredi kartı bilgileri gibi hassas finansal verilerin bu olaydan etkilenmediği belirtildi.
KREDİ KARTI BİLGİLERİ GÜVENDE
Şirket, sistemlerinde kredi kartı bilgilerini saklamadığı için bu verilerin sızdırılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Bu açıklama, müşteri güvenliğini sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.
EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Sözcü'de yer alan habere göre veri ihlalinin fark edilmesinin ardından, şirketin siber güvenlik ekipleri bağımsız uzmanlarla birlikte kapsamlı bir inceleme başlattı. Güvenlik açığının kaynağı tespit edilerek gerekli güncellemeler yapıldı ve sistemdeki açıklar kapatıldı. Şirket, ek güvenlik önlemleri alındığını da duyurdu.
MÜŞTERİLERE DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARI
BNS Gıda, müşterilerini şüpheli e-postalar, SMS’ler veya telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bilinmeyen kişilerden gelen taleplere karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, olay hakkında detaylı bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı oluşturuldu.
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