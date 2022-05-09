Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda: Tüketimde düşüş beklentisi var
Üreticiler, çiğ süt fiyatlarındaki artışın ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıyacağını bildiriyor. Tüketimde de düşüş beklentisi var.
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL/Litre olarak belirledi.
USK Başkanı Harun Çallı, bu zamla süt üreticisinin şu anki yem fiyatlarıyla az da olsa para kazanabileceği bir ortamın oluştuğunu söyledi. Çallı, “Çiğ fiyatındaki artış, süt ürünleri fiyatlarını yüzde 20-27 arasında yükseltecektir. Dolayısıyla süt ürünlerinde fiyat artışları sürecek” dedi.
Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre üreticiler de yüzde 30 zam bekliyor ancak tüketimin düşme endişesi de var.
Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ”Artan maliyetler ile yükselen fiyatlar, tüketicilerin alım gücünü zorlayacaktır. Kaliteli, güvenilir gıdaya erişim ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlaşabilir. Bu da kaliteden ödün vermeyen üreticiler için satış kaybına neden olabilir” dedi.
‘NASIL SATACAĞIZ DİYE BİZİM DE MORALİMİZ BOZUK’
Son zammın yoğurt ve ayran gibi ürünlerin fiyatlarına hemen yansıyacağını belirten Gürova Süt Ürünleri sahibi Nevzat Aydın’sa şunları söyledi: “Ezine peynir gibi diğer ürünlerinde yapılan bağlantılar ve elde bulunan stoklardan dolayı fiyatlara hemen yansımayacak. Çiğ sütteki fiyat artışının tüm ürünlerde yüzde 30 zam olarak yansıması bekleniyor. Nihai tüketicinin belli bir alım gücü var ve 1 kilo peyniri 120 liradan satın alması çok zor. Üretici olarak ürünü nasıl satacağız diye bizim de moralimiz bozuk”
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