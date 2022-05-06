Et ve Süt Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:47

Ekonomideki dalgalanmalar devam ederken son günlerde gıda, motorin olmak üzere birçok ürüne zam yağdı. Son olarak kırmızı ete büyük bir zam yapılacağı iddialarının ardından Et ve Süt Kurumu’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Et fiyatları üzerinde ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" denildi.

TÜSEDAD BAŞKANI ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada tarih vererek pazartesi günü itibarıyla kırmızı ete 7 TL zam geleceğini söyledi.