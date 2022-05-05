Ulusal Süt Konseyi toplanıyor: Süt fiyatına yüzde 30 artış bekleniyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:01

Ulusal Süt Konseyi (USK), yem fiyatlarından büyük darbe yiyen süt üreticisi, yem süt paritesine göre süt fiyatlarında yüzde 45 artış talep ediyor. Ancak toplantıdan üreticinin talep ettiği fiyatın altında bir karar alınması bekleniyor.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, üretici zararına üretim yaparken, marketlerde süt fiyatlarını artıran sanayici, USK’nin açıklayacağı yeni fiyatla birlikte süt fiyatlarına yeni bir zam daha yapacaklar.

USK 6 AYDA 3’ÜNCÜ KEZ TOPLANIYOR! SÜT FİYATLARI YEM FİYATLARINA YETİŞEMİYOR!

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlemek için 6 ayda 3’ncü kez toplanırken, bu da ülke hayvancılığının yaşadığı krizi gözler önüne seriyor. USK’nin belirlediği süt fiyatları artan yem fiyatlarından dolayı kısa sürede eriyip giderken üretici de zararına üretim yapıyor. Üreticinin zararı arttığı için ülkede dişi hayvan kesimi de hızlanmış durumda.

SÜT FİYATLARI ARALIK’TA YÜZDE 47, NİSAN’DA YÜZDE 21 ARTIRILDI AMA ÜRETİCİ YİNE ZARAR ETMEYE DEVAM ETTİ!

Artan yem maliyetlerinden dolayı çiğ süt fiyatlarına Aralık ayında yüzde 47 artış yapılarak 3.20 liradan 4.70 liraya çıkarılmıştı. Ancak yem fiyatlarına gelen zamlar kısa sürede yüzde 47 artışı alıp götürürken 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bu sefer yüzde 21 artış daha yapılarak 4.70 liradan 5.70 liraya yükseltilmişti. Nisan ayında yapılan artışta kısa sürede erirken, üreticiler süt fiyatlarının artan yem fiyatları oranında yeniden belirlenmesini istemişti. Ulusal Süt Konseyi, bugün yapacağı toplantı ile süt fiyatlarını yeniden belirleyecek.

SÜT ÜRETİCİSİ 1.3 PARİTEYE GÖRE SÜT FİYATLARININ 8.30 LİRA OLMASINI İSTİYOR

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, süt fiyatlarında en düşük parite olarak 1.3’ün korunmasını isterken bugünkü yem fiyatlarına göre bunun TL olarak karşılığı ise 8.3 liraya geliyor. 1.3 pariteye göre çiğ süt fiyatlarına yüzde 45 bir artış talep ediliyor.

SÜT ÜRETİCİSİ NİSAN AYINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTI

Ulusal Süt Konseyi, 18 Mart’ta yaptığı toplantıda üreticinin beklentisinin altında bir fiyat belirleyerek, çiğ süt fiyatlarına destekle birlikte 6.7 liraya çıkarmıştı. Ancak üreticinin beklentisi süt fiyatlarının destekle birlikte 7.4 lira olmasını istiyordu.

SÜT ÜRETİCİSİ 8.3 LİRA TALEP EDİYOR ANCAK 7.5 LİRA CİVARINDA BİR FİYAT BEKLENİYOR

Bugünkü toplantıda da yine enflasyon kaygısı ile üreticinin talebinin altında bir fiyat açıklanması bekleniyor. Toplantıdan çiğ süt fiyatlarının 7,5 liraya çıkarılması öngörülüyor. Bu da süt fiyatlarının yüzde 30 civarında artırılması anlamına geliyor.

1 LİRA PRİM DESTEĞİ MAYISTA BİTİYOR

Hükümet, enflasyonu artıracağı gerekçesiyle Mart ayında süt fiyatlarını fazla artırmayarak destekleri yükseltmişti. Ancak bunun uzun vadede uygulanabilir bir tarafı olmadığı için Mart-Nisan-Mayıs ayları için 1 liraya çıkarılan prim desteklerinin Haziran ayı itibariyle düşürülmesi bekleniyor.

YENİ FİYAT BİLEREK BAYRAM SONRASINA BIRAKILDI! ÜRETİCİ 15 GÜN DAHA ZARARINA ÜRETİM YAPACAK!

Gıda Komitesi, çiğ süt fiyatlarına yapılacak artışla ilgili çalışmasını bayram öncesinde bitirmesine rağmen, Ulusal Süt Konseyi toplantıya çağrılmayarak yeni fiyat bayram sonrasına bırakılmıştı. Burada üreticinin aleyhine olan küçük hesap dikkat çekiyor. Ulusal Süt Konseyi, eğer bayram öncesinde toplanarak yeni fiyatı açıklamış olsaydı, zamlı fiyatlar 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacaktı. Ancak toplantının bayram sonrasına bırakılmasıyla birlikte, sütte belirlenen yeni fiyatta en erken 15 Mayıs’ta uygulamaya konulacak. Yani süt üreticisi 15 gün daha zararına üretim yapmaya devam edecek.