Süt ve tereyağda üretim düşüyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat’a ilişkin Süt ve Süt ürünleri üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında yüzde 9.2 azalarak 793 bin 384 tona düştü.
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tereyağı üretimi yüzde 30, ayran üretimi yüzde 5.8, yoğurt üretimi yüzde 1.6, azaldı.
TÜİK verilerine göre şubatta tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2.1, hindi eti üretimi yüzde 3.3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5.7 azaldı.
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