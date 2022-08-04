Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden petrol adımı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) liderleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), iki ülkenin politikalarına yakın kaynakların verdiği bilgiye göre dünyanın bu kış ağır bir arz krizi yaşaması halinde, petrol üretiminde "önemli bir artış" yapmaya hazır olduğuklarını belirttiler.
OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, dünkü toplantısında Eylül ayı için petrol arzını günde 100,000 varil artırma konusunda uzlaşmıştı.
OPEC+'nın dünkü açıklama metninde grubun mevcut üretim kapasitesine nadir görülen bir atıfta bulunularak ek kapasitenin "son derece kısıtlı" olduğu vurgulandı ve "arzdaki ağır aksaklıklara" karşı rezervlerde petrolün tutulmasının gerekebileceği belirtildi.
İlk bakışta, bu durum Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma konusunda neredeyse hiç yerinin olmadığını tasdikliyor gibi gözükmekte. Fakat Suudi Arabistan ve BAE'ye yakın üç kaynağa göre, iki Arap ülkesi arz krizinin kötüleşmesi halinde petrol üretimini "önemli miktarda" artırabilir.
"PİYASAYA SÜREMEYİZ"
Kaynaklardan biri, "Bu kış Avrupa'da doğalgazın olmaması ve yılbaşında Rus petrol satışlarına fiyat tavanı getirilmesi ihtimaline karşı, şu anda her varili piyasaya süremeyiz" diye belirtti.
Kaynaklar olası arz artışının miktarını belirtmeseler de, Suudi Arabistan, BAE ve diğer bazı OPEC üyesi ülkelerin yaklaşık günlük 2.0-2.7 milyon varil petrol üretmeye elverişli ek kapasitesi olduğunu ifade ettiler.
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