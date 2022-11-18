Suudiler’den Güney Kore’de petrokimya tesisine 7 milyar dolarlık yatırım
Aramco, Güney Kore'de "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisini kuracak.
Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, daha yüksek değerli petrokimya ürünleri üretmek için Güney Kore’de 7 milyar dolarlık yatırım planladığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aramco’nun S-OIL iştiraki aracılığıyla yapacağı yatırımla “dünyanın en büyük” petrokimya ayrıştırma tesisi kurulacak.
2026’DA TAMAMLANACAK
2026’da tamamlanması beklenen tesiste ham petrol ayrıştırılarak nafta, propilen, bütadien ve diğer temel kimyasallar üretilecek.
Söz konusu proje aynı zamanda Aramco’nun Güney Kore’deki en büyük yatırımı olacak.
Aramco, 2018’de petrokimya sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırım daha yapmıştı.
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