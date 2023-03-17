ADAC lastik testinde zirvenin sahibi açıklandı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:37

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:41

Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından gerçekleştirilen 50. yıl özel yaz lastiği testinde birinci sıra Goodyear EfficientGrip Performance 2'nin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EfficientGrip Performance 2'yi değerlendiren test uzmanları, son derece dengeli olarak tanımlandıkları bu lastiklerin her koşulda istikrarlı ve güven veren bir performans sergilediğini ifade etti.

ISLAK ZEMİNDE YOL TUTUŞ

Aynı zamanda aşınma testlerinde en yüksek puanı kazanan bu lastikler, verimlilik konusunda da en iyi performansı gösteren lastikler arasında yer aldı.

Diğer taraftan, test kapsamına yeni bir kriter olarak çevresel bilanço puanı da eklendi. Testin sürüş güvenliği kategorisinde yer alan bu kriter, toplam puanın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Goodyear EfficientGrip Performance 2, daha fazla sürüş mesafesi sağlarken, Avrupa Lastik Etiketi kriterlerinden Islak Zeminde Yol Tutuş kategorisinde A derecesi dahil olmak üzere yüksek bir performans seviyesi sunuyor.

YÜZDE 50 DAHA FAZLA SÜRÜŞ MESAFESİ

Bir önceki nesline kıyasla yüzde 50 daha fazla sürüş mesafesiyle iyi bir performans ortaya koyan lastik, bu kategoride teste katılan en yakın rakibinden yüzde 20 daha iyi performans sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Avrupa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Sonia Leneveu, EfficientGrip Performance 2'nin ADAC tarafından düzenlenen 50. yıl - 50 lastik testinden en iyi puanı almasının kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Leneveu, ''Lastik sektöründeki en kapsamlı testlerden biri olan bu çalışmada elde ettiğimiz birincilik, tüm Goodyear çalışanlarının sektörde öncü bir ürün geliştirmek için gösterdiği yoğun çabanın kanıtı niteliğinde'' ifadelerini kullandı.