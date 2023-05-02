Swissquote’tan müşterilerine uyarı: Seçim öncesi TL pozisyonları kapatın

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi Swisquote, Türkiye seçimlerine yönelik riskleri azaltmak amacıyla müşterilerine seçim öncesi Türk Lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu. 5 Mayıs'tan itibaren ise lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:14
Swissquote’tan müşterilerine uyarı: Seçim öncesi TL pozisyonları kapatın
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İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.

Yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.

Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.


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