Tabela değişti: Motorine indirim geldi! 8 Mart güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:19

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:19

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorinde yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.

BENZİN İNDİRİMİ POMPAYA YANSIDI

Benzinin litre fiyatına 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Benzine, 4 Mart 2025 Salı günü de 1 lira 15 kuruş indirim yapılmıştı.

8 Mart Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLAR

Benzin: 43.41 TL/LT

Motorin: 45.36 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43.26 TL/LT

Motorin: 45.24 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43.96 TL/LT

Motorin: 46.09 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44.33 TL/LT

Motorin: 46.46 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.